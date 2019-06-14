Лише 8% українців не хочуть дострокових виборів в Раду

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П'ятниця, 14 червня 2019, 10:56

Все більше українців стають прихильниками дострокових виборів до Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"Згідно результатів опитування, проведеного… 8-12 червня 2019 року, кількість прихильників дострокових парламентських виборів протягом останнього місяця зросла з 72% до 88%. Сьогодні лише 8% мають протилежну думку (у травні – 18%)", - сказано у прес-релізі.

 

Водночас, вказується, що 67% опитаних вважають, що новобраний парламент буде більш ефективним аніж попередній.

Опитування проводилося серед 2500 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. 

Українська правда

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Теми: вибори Верховна Рада


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