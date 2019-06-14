Лишь 8% украинцев не хотят досрочных выборов в Раду

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Пятница, 14 июня 2019, 10:56

Все больше украинцев становятся сторонниками досрочных выборов в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"Согласно результатам опроса, проведенного... 8-12 июня 2019, количество сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросла с 72% до 88%. Сегодня только 8% имеют противоположное мнение (в мае - 18%)", - говорится в пресс-релизе.

 
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В то же время, указывается, что 67% опрошенных считают, что новоизбранный парламент будет более эффективным чем предыдущий.

Опрос проводился среди 2500 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Українська правда

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Темы: виборы Верховная Рада


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