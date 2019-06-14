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Спека і грози до Трійці: Шукайте затінок, беріть панамки, йдіть до річок

П'ятниця, 14 червня 2019, 11:01

У довгі вихідні до Трійці, 15-17 червня, в Україні буде спекотно – переважно 29-31 градус, на півдні навіть до 33 градусів тепла, трохи прохолодніше в неділю буде на сході, а в понеділок на заході.

При цьому можливі грози: у суботу на заході й півночі, в неділю на заході й півдні, а в понеділок – лише в західних областях.

Це слідує із прогнозної мапи Українського гідрометрцентру.

 
Погода 15 червня
 
Прогноз на 16 червня
 
Прогноз погоди на 17 червня

До 17 червня включно в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У свою чергу, синоптик Наталя Діденко також пише, що 15-16 червня в Україні будуть спекотними, +30+35 градусів.

У Карпатах +25+29 градусів, а ввечері просто рай - +15+19 градусів.

"Дощі локальні, з грозами, – на півночі та у Вінницькій області в суботу. Грозові дощі пройдуть у неділю на заході. На решті території - сухо, сонячно", – зазначає Діденко.

.У Києві також буде спекотно, +30+33 градуси. Грозовий дощ у столиці можливий у суботу, попереджає синоптик.

Наталка Діденко радить: "Ховаємося у суботньо-недільні затінки, махаємо на себе віялами, стрибаємо у прохолодні річки, хвастаємося панамками!".

Медики також радять частіше пити воду у спеку.

Теми: погода
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