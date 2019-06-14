Спека і грози до Трійці: Шукайте затінок, беріть панамки, йдіть до річок
У довгі вихідні до Трійці, 15-17 червня, в Україні буде спекотно – переважно 29-31 градус, на півдні навіть до 33 градусів тепла, трохи прохолодніше в неділю буде на сході, а в понеділок на заході.
При цьому можливі грози: у суботу на заході й півночі, в неділю на заході й півдні, а в понеділок – лише в західних областях.
Це слідує із прогнозної мапи Українського гідрометрцентру.
До 17 червня включно в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У свою чергу, синоптик Наталя Діденко також пише, що 15-16 червня в Україні будуть спекотними, +30+35 градусів.
У Карпатах +25+29 градусів, а ввечері просто рай - +15+19 градусів.
"Дощі локальні, з грозами, – на півночі та у Вінницькій області в суботу. Грозові дощі пройдуть у неділю на заході. На решті території - сухо, сонячно", – зазначає Діденко.
.У Києві також буде спекотно, +30+33 градуси. Грозовий дощ у столиці можливий у суботу, попереджає синоптик.
Наталка Діденко радить: "Ховаємося у суботньо-недільні затінки, махаємо на себе віялами, стрибаємо у прохолодні річки, хвастаємося панамками!".
Медики також радять частіше пити воду у спеку.
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