Жара и грозы к Троице: Ищите тенёк, берите панамки, идите к рекам

В длинные выходные к Троице, 15-17 июня, в Украине будет жарко – в основном 29-31 градус, на юге даже до 33 градусов тепла, немного прохладнее в воскресенье будет на востоке, а в понедельник на западе.

При этом возможны грозы: в субботу на западе и севере, в воскресенье на западе и юге, а в понедельник – только в западных областях.

Это следует из прогнозной карты Украинского гидрометрцентра.

Погода 15 июня

Прогноз на 16 июня

Прогноз погоды на 17 июня

До 17 июня включительно в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко также пишет, что 15-16 июня в Украине будут жаркими, 30-35 градусов.

В Карпатах 25-29 градусов, а вечером "просто рай" – 15-19 градусов тепла.

"Дожди локальные, с грозами – на севере и в Винницкой области в субботу. Грозовые дожди пройдут в воскресенье на западе. На остальной территории – сухо, солнечно", – отмечает Диденко.

В Киеве также будет жарко, 30-33 градуса. Грозовой дождь в столице возможен в субботу, предупреждает синоптик.

Наталья Диденко советует: "Скрываемся в субботне-воскресные тени, машем на себя веерами, прыгаем в прохладные реки, хвастаемся панамками!".

Медики также советуют чаще пить воду в жару.