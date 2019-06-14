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Жара и грозы к Троице: Ищите тенёк, берите панамки, идите к рекам

Пятница, 14 июня 2019, 11:01

В длинные выходные к Троице, 15-17 июня, в Украине будет жарко – в основном 29-31 градус, на юге даже до 33 градусов тепла, немного прохладнее в воскресенье будет на востоке, а в понедельник на западе.

При этом возможны грозы: в субботу на западе и севере, в воскресенье на западе и юге, а в понедельник – только в западных областях.

Это следует из прогнозной карты Украинского гидрометрцентра.

Погода 15 июня
Погода 15 июня
Прогноз на 16 июня
Прогноз на 16 июня
Прогноз погоды на 17 июня
Прогноз погоды на 17 июня

До 17 июня включительно в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко также пишет, что 15-16 июня в Украине будут жаркими, 30-35 градусов.

В Карпатах 25-29 градусов, а вечером "просто рай" – 15-19 градусов тепла.

"Дожди локальные, с грозами – на севере и в Винницкой области в субботу. Грозовые дожди пройдут в воскресенье на западе. На остальной территории – сухо, солнечно", – отмечает Диденко.

В Киеве также будет жарко, 30-33 градуса. Грозовой дождь в столице возможен в субботу, предупреждает синоптик.

Наталья Диденко советует: "Скрываемся в субботне-воскресные тени, машем на себя веерами, прыгаем в прохладные реки, хвастаемся панамками!".

Медики также советуют чаще пить воду в жару.

Темы: погода
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