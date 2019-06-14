Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Третина українців вважає загрозу від РФ перебільшеною – опитування

П'ятниця, 14 червня 2019, 11:42

Більше половини українців вважають реальною загрозу від російського агресора, але третина опитаних соціологами – думають, що вона є скорiше надто перебільшеною.

Про це свідчать дані спільного опитування центру "Социс" та Комітету виборців України, проведеного з 29 травня по 6 червня.

Респондентам було поставлено запитання "До якого з цих тверджень ви схиляєтесь більше?" та запропоновано три варіанти відповіді.

Згідно дослідження, 55,9% опитаних вибрали варіант "Загроза вiд Путiна та Росiї для незалежностi та територiальної цiлiсностi України продовжує бути реальною".

31,9% зупинилися на відповіді "Загроза вiд Путiна та Росiї для незалежностi та територiальної цiлiсностi України скорiше є надто перебільшеною".

12,3% респондентів відмовилися від відповіді або не знали, що вибрати.

 

Опитування проводилося з 29 травня по 6 червня 2019 року методом інтерв’ю „face-toface" за місцем постійного проживання респондентів. Загалом було опитано 4000 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка дослідження не перевищує +/-1,6%.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
соціологія
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
Більшість українців мають родичів або друзів, які отримали поранення або загинули у війні з РФ
Майже 80% українців хочуть закритих кордонів та візи з Росією – опитування
Останні новини
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
Усі новини...
Реклама: