Третина українців вважає загрозу від РФ перебільшеною – опитування

Більше половини українців вважають реальною загрозу від російського агресора, але третина опитаних соціологами – думають, що вона є скорiше надто перебільшеною.

Про це свідчать дані спільного опитування центру "Социс" та Комітету виборців України, проведеного з 29 травня по 6 червня.

Респондентам було поставлено запитання "До якого з цих тверджень ви схиляєтесь більше?" та запропоновано три варіанти відповіді.

Згідно дослідження, 55,9% опитаних вибрали варіант "Загроза вiд Путiна та Росiї для незалежностi та територiальної цiлiсностi України продовжує бути реальною".

31,9% зупинилися на відповіді "Загроза вiд Путiна та Росiї для незалежностi та територiальної цiлiсностi України скорiше є надто перебільшеною".

12,3% респондентів відмовилися від відповіді або не знали, що вибрати.

Опитування проводилося з 29 травня по 6 червня 2019 року методом інтерв’ю „face-toface" за місцем постійного проживання респондентів. Загалом було опитано 4000 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка дослідження не перевищує +/-1,6%.