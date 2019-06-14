Треть украинцев считает угрозу от РФ преувеличенной – опрос

816 просмотров
Пятница, 14 июня 2019, 11:42

Более половины украинцев считают реальной угрозу от российского агрессора, но треть опрошенных социологами – думают, что она скорее слишком преувеличена.

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса центра "Социс" и Комитета избирателей Украины, проведенного с 29 мая по 6 июня.

Респондентам был задан вопрос "К какому из этих утверждений вы склоняетесь больше?" и предложено три варианта ответа.

Согласно исследованию, 55,9% опрошенных выбрали вариант "Угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной".

31,9% остановились на ответе "Угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины скорее слишком преувеличена".

12,3% респондентов отказались от ответа или не знали, что выбрать.

 

Опрос проводился с 29 мая по 6 июня 2019 методом интервью "face-toface" по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность исследования не превышает +/- 1,6%.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: социология Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новая социология: лидер укрепил позицию, барьер преодолевает Смешко 14 июня 2019, 11:21
Выбор сделан, или Как вовсе не в шутку народ экспериментирует с собственной элитой 13 июня 2019, 13:30
Стало больше россиян, которые хотят аннексии Донбасса – опрос 11 июня 2019, 13:42
Все новости
Главные новости
Конституционный суд признал создание Нацкомиссии по тарифам неконституционным
Новая социология: лидер укрепил позицию, барьер преодолевает Смешко
Избрание Зеленского создает новую возможность для мира и отношений с РФ – Болтон
СМИ: В Харькове полиция проводит обыски по делу о сносе бюста Жукова
Все новости
исследование

Искусственный свет во время сна может быть одним из факторов ожирения у женщин

еда

33 перекусы для сохранения энергии и производительности

безопасность

Осторожно, клещ: енцифалит, борелиоз и как этого избежать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів