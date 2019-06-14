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Треть украинцев считает угрозу от РФ преувеличенной – опрос

Пятница, 14 июня 2019, 11:42

Более половины украинцев считают реальной угрозу от российского агрессора, но треть опрошенных социологами – думают, что она скорее слишком преувеличена.

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса центра "Социс" и Комитета избирателей Украины, проведенного с 29 мая по 6 июня.

Респондентам был задан вопрос "К какому из этих утверждений вы склоняетесь больше?" и предложено три варианта ответа.

Согласно исследованию, 55,9% опрошенных выбрали вариант "Угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной".

31,9% остановились на ответе "Угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины скорее слишком преувеличена".

12,3% респондентов отказались от ответа или не знали, что выбрать.

 

Опрос проводился с 29 мая по 6 июня 2019 методом интервью "face-toface" по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность исследования не превышает +/- 1,6%.

Украинская правда
Темы: социологияРосcия
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