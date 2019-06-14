Вибори в Раду: Більшість українців вважає, що на рішення КС зважати не треба
Більшість опитаних українців вважають, що вибори до Верховної Ради повинні відбутися 21 липня попри рішення Конституційного суду.
Про це свідчать результати опитування проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".
"63% (опитаних – ред.) вважають, що якщо Конституційний суд визнає указ президента В.Зеленського про розпуск парламенту неконституційним, то вибори до Верховної Ради все одно повинні відбутися 21 липня 2019 року, як зазначено у рішенні Глави держави", - сказано у повідомленні.
"20% стверджують, що у такому випадку вони мають пройти в плановому порядку у жовтні ц.р. Лише 7% за те, щоб перевибори відбулися у вересні", - сказано у прес-релізі.
Опитування проводилося серед 2500 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Нагадаємо:
- Все більше українців стають прихильниками дострокових виборів до Верховної Ради.
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