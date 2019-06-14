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Вибори в Раду: Більшість українців вважає, що на рішення КС зважати не треба

П'ятниця, 14 червня 2019, 12:05

Більшість опитаних українців вважають, що вибори до Верховної Ради повинні відбутися 21 липня попри рішення Конституційного суду.

Про це свідчать результати опитування проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"63% (опитаних – ред.) вважають, що якщо Конституційний суд визнає указ президента В.Зеленського про розпуск парламенту неконституційним, то вибори до Верховної Ради все одно повинні відбутися 21 липня 2019 року, як зазначено у рішенні Глави держави", - сказано у повідомленні.

 

"20% стверджують, що у такому випадку вони мають пройти в плановому порядку у жовтні ц.р. Лише 7% за те, щоб перевибори відбулися у вересні", - сказано у прес-релізі.

Опитування проводилося серед 2500 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. 

Нагадаємо:

  • Все більше українців стають прихильниками дострокових виборів до Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: КонституціяУкраїнавибори
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