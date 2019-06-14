Вибори в Раду: Більшість українців вважає, що на рішення КС зважати не треба

6734 перегляди
П'ятниця, 14 червня 2019, 12:05

Більшість опитаних українців вважають, що вибори до Верховної Ради повинні відбутися 21 липня попри рішення Конституційного суду.

Про це свідчать результати опитування проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"63% (опитаних – ред.) вважають, що якщо Конституційний суд визнає указ президента В.Зеленського про розпуск парламенту неконституційним, то вибори до Верховної Ради все одно повинні відбутися 21 липня 2019 року, як зазначено у рішенні Глави держави", - сказано у повідомленні.

 

"20% стверджують, що у такому випадку вони мають пройти в плановому порядку у жовтні ц.р. Лише 7% за те, щоб перевибори відбулися у вересні", - сказано у прес-релізі.

Опитування проводилося серед 2500 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. 

Нагадаємо:

  • Все більше українців стають прихильниками дострокових виборів до Верховної Ради.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Конституція Україна вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Конституційний суд визнав створення Нацкомісії з тарифів незаконним 14 червня 2019, 11:21
Представник Зеленського у Раді: Конституцію буде змінено 12 червня 2019, 14:17
"Замінували" суд, де розглядають законність розпуску Ради 11 червня 2019, 12:08
Усі новини
Головні новини
Зеленський – родичам полонених в РФ моряків: Скоро звільнять
Зеленський влаштував у Facebook "вибори" голови Львівської ОДА
Соратник Медведчука слідом за "112" і NewsOne купив ZIK
У прикордонників новий голова – указ президента
Усі новини
Фотопроект

Чудові світлини бабусь з онуками

дослідження

Штучне світло під час сну може бути одним з факторів ожиріння у жінок

сім'я

5 способів отримати максимум від сімейного обіду чи вечері