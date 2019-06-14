Выборы в Раду: Большинство украинцев считает, что решение КС учитывать не надо

Большинство опрошенных украинцев считают, что выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля, несмотря на решение Конституционного суда.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"63% (опрошенных - ред.) считают, что если Конституционный суд признает указ президента В.Зеленского о роспуске парламента неконституционным, то выборы в Верховную Раду все равно должны состояться 21 июля 2019, как указано в решении Главы государства", - сказано в сообщении.

"20% утверждают, что в таком случае они должны пройти в плановом порядке в октябре с.г. Лишь 7% за то, чтобы перевыборы состоялись в сентябре", - говорится в пресс-релизе.

Опрос проводился среди 2500 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним: