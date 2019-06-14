Російським поліцейським дозволили відпочивати в Туреччині

Міністр внутрішніх справ Росії Владімір Колокольцев дозволив співробітникам поліції відпочивати в Туреччині вперше з 2015 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про розпорядження глави МВС, яке викреслює Туреччину з переліку заборонених країн для відпочинку співробітників поліції, написало агентство "Фонтанка".

На початку 2015 року РФ заборонила співробітникам МВС їздити на відпочинок за кордон. Це пояснювали тим, що ворожі спецслужби можуть завербувати російських співробітників поліції, які допущені до таємної інформації. Заборона стосувалася навіть постових поліцейських.

Видання "Коммерсант" зазначає, що крім Туреччини поліцейські тепер зможуть їздити ще і в Таїланд. За даними видання, про відповідне розпорядженні глави МВС співробітників поліції повідомили 12 червня.

За даними Асоціації туроператорів, в список дозволених до відвідання країн додалися також Об'єднані Арабські Емірати і індонезійський острів Балі.

За даними видання "Коммерсант", список зі 116 держав, які не рекомендували до відвідування співробітниками МВС, був складений МЗС РФ у 2014 році. Надалі він кілька разів коректувався. Так, наприклад, правоохоронцям дозволили відвідувати країни СНД, Китай, В'єтнам і Кубу, однак найпопулярніші для відпочинку країни, Туреччина і Таїланд, перебували у поліцейських під забороною.