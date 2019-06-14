Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции

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Пятница, 14 июня 2019, 12:43

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев позволил сотрудникам полиции отдыхать в Турции впервые с 2015 года.

Как сообщает "Европейская правда", о распоряжении главы МВД, исключающем Турцию из перечня запрещенных стран для отдыха сотрудников полиции, написало агентство "Фонтанка".

В начале 2015 года РФ запретила сотрудникам МВД ездить на отдых за границу. Это объясняли тем, что враждебные спецслужбы могут завербовать российских сотрудников полиции, допущенных к секретной информации. Запрет касался даже постовых полицейских.

Издание "Коммерсант" отмечает, что кроме Турции полицейские теперь смогут ездить еще и в Таиланд. По данным издания, о соответствующем распоряжении главы МВД сотрудников полиции уведомили 12 июня.

По данным Ассоциации туроператоров, в список разрешенных к посещению стран добавились также Объединенные Арабские Эмираты и индонезийский остров Бали.

По данным издания "Коммерсант", список из 116 государств, которые не рекомендовали к посещению сотрудниками МВД, был составлен МИД РФ в 2014 году. В дальнейшем он несколько раз корректировался. Так, например, правоохранителям разрешили посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу, однако самые популярные для отдыха страны, Турция и Таиланд, были для полицейских под запретом.

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Темы: Росcия полиция Турция туристы


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