Окупанти вивезли хворого кримського татарина невідомо куди – ЗМІ

Працівники так званого "МВС Республіки Крим" провели обшук в будинку кримських татар і вивезли одно з членів сім’ї.

Про це у п’ятницю повідомляє "Кримська солідарність" на своїй сторінці у Facebook.

"14 червня 2019 року був проведений обшук в будинку Муртазаєва Бекіра і Еміне, які проживають за адресою: с. Красновка Сімферопольського району. За попередніми даними відвезли сина Емірхана Муртазаєва", - сказано у повідмоленні.

Один з присутніх в будинку під час обшуку залишив свої дані: МВС Республіки Крим Шманін Антон Петрович.

Вказується, що у будинку в момент обшуку знаходилися літні батьки Емірхана: Муртазаев Бекір, 1947 року народження інвалід, Муртазаєва Еміне 1954 року народження.

"Сім'я Муртазаєва не могла викликати адвоката, були позбавлені юридичної допомоги, не могли нікому повідомити про те, що в їхньому будинку проходить обшук. Слідчий залишив номер телефону, подзвонили на нього – трубку бере пенсіонерка, яка говорить про те, що номер залишили невірний", - пише "Кримська солідарність".

"У Емірхана є психічний розлад - шизофренія, був на психіатричному обліку. У зв'язку з цим співробітники не можуть утримувати і допитувати його, без присутності законного представника, оскільки він не може в повній мірі відповідати за свої дії", - сказано у повідомленні.

Рідна сестра Емірхана залишила заяву на гарячу лінію 102 в зв'язку з тим, що на даний момент ніхто не знає про його місцезнаходження.