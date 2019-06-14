Оккупанты вывезли больного крымского татарина неизвестно куда – СМИ
Работники так называемого "МВД Республики Крым" провели обыск в доме крымских татар и вывезли одно из членов семьи.
Об этом в пятницу сообщает "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook.
"14 июня 2019 был проведен обыск в доме Муртазаева Бекира и Эмине, проживающих по адресу: с. Красновка Симферопольского района. По предварительным данным утвезли сына Эмирхан Муртазаева", - сказано в повидмоленни.
Один из присутствующих в доме при обыске оставил свои данные: МВД Республики Крыма Шманин Антон Петрович.
Указывается, что в доме в момент обыска находились пожилые родители Эмирхана:
Муртазаев Бекир 1947 года рождения инвалид, Муртазаева Эмине 1954 года рождения.
"Семья Муртазаевых не могла вызвать адвоката, были лишены юридической помощи, не могли никому сообщить о том, что в их доме проходит обыск.
Следователь оставил номер телефона, позвонили на него - трубку берет пенсионерка, что говорит о том, что номер оставили неверный", - пишет" Крымская солидарность ".
"У Эмирхана имеется психическое расстройство- шизофрения, состоял на психиатрическом учёте. В связи с этим сотрудники не могут удерживать и допрашивать его, без присутствия законного представителя, поскольку он не может в полной мере отвечать за свои действия", - сказано в сообщении.
Родная сестра Эмирхана оставила заявление на горячую линию 102 в связи с тем, что на данный момент никто не знает о его местонахождении.
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