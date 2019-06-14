Меркель зустріне Зеленського з військовими почестями

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П'ятниця, 14 червня 2019, 13:25

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустріне українського президента Володимира Зеленського з військовими почестями, після чого сторони проведуть переговори за робочим обідом.

Про це заявила речниця уряду Ульріке Деммер, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство "Укрінформ".

"У вівторок, 18 червня, федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель о 12:30 (за Берліном, - Ред.) зустріне нового президента України Володимира Зеленського з військовими почестями", - сказала Деммер.

У ході робочого обіду сторони обговорять двосторонні відносини, стан виконання Мінських домовленостей, процес реформ в Україні тощо. Чи обговорюватимуть тему "Північного потоку-2", Деммер не знає, але нагадала про позицію Берліна, яка полягає в тому, що Україна має залишатися транзитною країною.

Після переговорів, о 13:45 за Берліном, запланована прес-конференція двох лідерів. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 18 червня прийме Зеленського у своїй берлінській резиденції Бельвю.

Зеленський наступного тижня також відвідає Париж, де зустрінеться з президентом Франції.

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Теми: Меркель Німеччина Зеленський


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