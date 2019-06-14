Меркель встретит Зеленского с воинскими почестями

Канцлер Германии Ангела Меркель встретит украинского президента Владимира Зеленского с воинскими почестями, после чего стороны проведут переговоры по рабочим обедом.

Об этом заявила пресс-секретарь правительства Ульрике Деммер, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство "Укринформ".

"Во вторник, 18 июня, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в 12:30 (по Берлином, - Ред.) Встретит нового президента Украины Владимира Зеленского с воинскими почестями", - сказала Деммер.

В ходе рабочего обеда стороны обсудят двусторонние отношения, состояние выполнения Минских договоренностей, процесс реформ в Украине и тому подобное. Будут ли обсуждать тему "Северного потока-2", Деммер не знает, но напомнила о позиции Берлина, которая заключается в том, что Украина должна оставаться транзитной страной.

После переговоров, в 13:45 по Берлину, запланирована пресс-конференция двух лидеров. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 18 июня примет Зеленского в своей берлинской резиденции Бельвю.

Зеленский на следующей неделе также посетит Париж, где встретится с президентом Франции.