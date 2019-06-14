Затримали голову "ЦВК ДНР", який організував псевдореферендум – ГПУ

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про затримання колишнього керівника так званої "Центральної виборчої комісії" ДНР" Романа Лягіна.

Про це він пише 14 червня у Facebook.

"ГПУ та СБУ затримали керівника "центральної виборчої комісії ДНР", який у травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум ДНР. Громадянину Лягіну інкримінується державна зрада. На все приходить час розплати", – йдеться у повідомленні.

Пізніше у Генпрокуратурі пояснили, що за даними слідства, Лягін у травні 2014 року очолив так звану "центральну виборчу комісію" терористичної організації "Донецька народна республіка" та особисто організував проведення незаконного референдуму "щодо державної самостійності ДНР".

У подальшому, до вересня 2014 року, вказана особа керувала так званим "міністерством праці та соціальної політики" ДНР, після чого до квітня 2016 року очолювала "центральну виборчу комісію" цієї ж терористичної організації та по теперішній час діяла в інтересах РФ на шкоду державним інтересам України.

"14.06.2019 співробітниками служби безпеки України громадянина Л. затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на території міста Києва", – йдуться у повідомленні ГПУ.

UPD. Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила увечері, що Шевченківський суд Києва арештував Лягіна на 60 діб без альтернативи застави.

Рішенням Шевченківського суду колишнього керівника так званої «центральної виборчої комісії» терористичної організації ДНР Романа Лягіна взято під варто на 60 діб без альтернативи застави — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 14 червня 2019 р.

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