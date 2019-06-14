Затримали голову "ЦВК ДНР", який організував псевдореферендум – ГПУ

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П'ятниця, 14 червня 2019, 13:35

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про затримання колишнього керівника так званої "Центральної виборчої комісії" ДНР" Романа Лягіна.

Про це він пише 14 червня у Facebook.

"ГПУ та СБУ затримали керівника "центральної виборчої комісії ДНР", який у травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум ДНР. Громадянину Лягіну інкримінується державна зрада. На все приходить час розплати", – йдеться у повідомленні.

 

Пізніше у Генпрокуратурі пояснили, що за даними слідства, Лягін у травні 2014 року очолив так звану "центральну виборчу комісію" терористичної організації "Донецька народна республіка" та особисто організував проведення незаконного референдуму "щодо державної самостійності ДНР".

У подальшому, до вересня 2014 року, вказана особа керувала так званим "міністерством праці та соціальної політики" ДНР, після чого до квітня 2016 року очолювала "центральну виборчу комісію" цієї ж терористичної організації та по теперішній час діяла в інтересах РФ на шкоду державним інтересам України.

"14.06.2019 співробітниками служби безпеки України громадянина Л. затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на території міста Києва", – йдуться у повідомленні ГПУ.

UPD. Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила увечері, що Шевченківський суд Києва арештував Лягіна на 60 діб без альтернативи застави.

Нагадаємо:

  • У березні 2019 року в деяких ЗМІ з'явилася інформація, що колишній глава т.зв. "ЦВК ДНР" Роман Лягін приїхав в Україну і скористався програмою СБУ "На тебе чекають вдома". В СБУ тоді цю інформацію спростували.

Українська правда

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