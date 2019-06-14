Задержан глава "ЦИК ДНР", организовавший псевдореферендум – ГПУ

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Пятница, 14 июня 2019, 13:35

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о задержании бывшего руководителя так называемой "Центральной избирательной комиссии" ДНР" Романа Лягина.

Об этом он пишет 14 июня в Facebook.

"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты", - говорится в сообщении.

 

В марте 2019 года в некоторых СМИ появилась информация, что бывший глава т.н. "ЦИК ДНР" Роман Лягин приехал в Украину и воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома". В СБУ тогда эту информацию опровергли.

Украинская правда

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