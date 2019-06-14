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Задержан глава "ЦИК ДНР", организовавший псевдореферендум – ГПУ

Пятница, 14 июня 2019, 13:35

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о задержании бывшего руководителя так называемой "Центральной избирательной комиссии" ДНР" Романа Лягина.

Об этом он пишет 14 июня в Facebook.

"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты", - говорится в сообщении.

 

Позже в Генпрокуратуре объяснили, что по данным следствия, Лягин в мае 2014 года возглавил так называемую "центральную избирательную комиссию" террористической организации "Донецкая народная республика" и лично организовал проведение незаконного референдума "по государственной самостоятельности ДНР".

В дальнейшем, до сентября 2014 года, он руководил так называемым "Министерством труда и социальной политики" "ДНР", после чего в апреле 2016 возглавлял "центральную избирательную комиссию" этой же террористической организации и по настоящее время действовал в интересах РФ в ущерб государственным интересам Украина.

"14.06.2019 сотрудниками службы безопасности Украины гражданин Л. задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на территории города Киева", - идет речь в сообщении ГПУ.

Отмечается, что в настоящее время проводятся неотложные процессуальные действия, готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена) и ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

UPD. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила вечером, что Шевченковский суд Киева  арестовал Лягина на 60 суток без альтернативы залога.

Напомним:

  • В марте 2019 года в некоторых СМИ появилась информация, что бывший глава т.н. "ЦИК ДНР" Роман Лягин приехал в Украину и воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома". В СБУ тогда эту информацию опровергли.

Украинская правда
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