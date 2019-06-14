Задержан глава "ЦИК ДНР", организовавший псевдореферендум – ГПУ

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о задержании бывшего руководителя так называемой "Центральной избирательной комиссии" ДНР" Романа Лягина.

Об этом он пишет 14 июня в Facebook.

"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты", - говорится в сообщении.

Позже в Генпрокуратуре объяснили, что по данным следствия, Лягин в мае 2014 года возглавил так называемую "центральную избирательную комиссию" террористической организации "Донецкая народная республика" и лично организовал проведение незаконного референдума "по государственной самостоятельности ДНР".

В дальнейшем, до сентября 2014 года, он руководил так называемым "Министерством труда и социальной политики" "ДНР", после чего в апреле 2016 возглавлял "центральную избирательную комиссию" этой же террористической организации и по настоящее время действовал в интересах РФ в ущерб государственным интересам Украина.

"14.06.2019 сотрудниками службы безопасности Украины гражданин Л. задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на территории города Киева", - идет речь в сообщении ГПУ.

Отмечается, что в настоящее время проводятся неотложные процессуальные действия, готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена) и ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

UPD. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила вечером, что Шевченковский суд Киева арестовал Лягина на 60 суток без альтернативы залога.

Рішенням Шевченківського суду колишнього керівника так званої «центральної виборчої комісії» терористичної організації ДНР Романа Лягіна взято під варто на 60 діб без альтернативи застави — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 14 червня 2019 р.

Напомним: