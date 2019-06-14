Україна і США домовились про розшук військовополонених та зниклих безвісти

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П'ятниця, 14 червня 2019, 13:58

Очільниця Міністерства ветеранів України Ірина Фріз заявила про підписання меморандуму з Управлінням Міністерства оборони США з розшуку військовополонених та зниклих безвісти.

Про це вона повідомила у Facebook.

За її словами, учасники мають намір, у рамках українського та американського законодавства, залучатись до пошуку українських ветеранів радянських часів, які брали участь у бойових діях у В’єтнамській війні у 1959-1975 рр., або які проходили військову службу у В’єтнамі в 1975-1986 рр.

"Також передбачається надання доступу до цих ветеранів з метою інтерв’ювання щодо наявної в них інформації про військові операції, у ході яких військові США потрапили у полон або зникли безвісти", - розповіла Фріз.

Вона додала, що крім іншого, також будуть проводитися спільні засідання учасників щодо інших питань меморандуму.

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Теми: Україна США


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