Украина и США договорились о розыске военнопленных и пропавших без вести

Руководительница Министерства ветеранов Украины Ирина Фриз заявила о подписании меморандума с Управлением Министерства обороны США по розыску военнопленных и пропавших без вести.

Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, участники намерены в рамках украинского и американского законодательства, привлекаться к поиску украинских ветеранов советских времен, которые принимали участие в боевых действиях во Вьетнамской войне в 1959-1975 гг., или проходивших военную службу во Вьетнаме в 1975-1986 гг.

"Также предусматривается предоставление доступа к этим ветеранам с целью интервьюирования по имеющейся у них информации о военных операциях, в ходе которых военные США попали в плен или пропали без вести", - рассказала Фриз.

Она добавила, что помимо прочего, также будут проводиться совместные заседания участников по другим вопросам меморандума.