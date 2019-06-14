Прихильник кандидата у нардепи накинувся на журналістів

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П'ятниця, 14 червня 2019, 14:41

У Чернігівській області затримали чоловіка, який напав на журналістів під час зустрічі кандидата у депутати Верховної Ради з прихильниками.

Про це 14 червня повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

Правоохоронці встановили, що 13 червня у Прилуках журналісти намагалися потрапити на публічний захід, де кандидат у депутати зустрічався з громадськістю.

Правоохоронці не називають імені кандидата у нардепи, однак інформаційний портал "Стопкор" повідомляє, що йдеться про Бориса Приходько. Він - колишній заступник глави Національного банку.

"Співробітники одного з центральних телеканалів прибули на зустріч, адже хотіли перевірити наявну у них інформацію щодо підкупу виборців на даному заході. В цей час один з прибічників кандидата завадив журналістам здійснювати професійну діяльність та спричинив їм тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні поліції.

 
фото: Стопкор

Відзначається, що після інциденту 52-річний прилучанин забарикадувався у себе вдома та певний час не впускав поліцію, а коли правоохоронці  пригрозили обшуком, чоловік відкрив двері.

 
фото: Стопкор

Після затримання чоловік поскаржився на погане самопочуття і його госпіталізували.

Правоохоронці зазначили, що наразі він перебуває у медичному закладі під охороною.

За фактом побиття двох журналістів поліцейські  відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345-1 ККУ (погроза або насильство щодо журналіста).

 
фото: Стопкор

Злочин карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Також у поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 160 ККУ (підкуп виборця).

Українська правда

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Теми: Верховна Рада поліція Чернігівська область вибори


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