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Сторонник кандидата в нардепы набросился на журналистов

Пятница, 14 июня 2019, 14:41

В Черниговской области задержали мужчину, который напал на журналистов во время встречи кандидата в депутаты Верховной Рады с поклонниками.

Об этом 14 июня сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Правоохранители установили, что 13 июня в Прилуках журналисты пытались попасть на публичное мероприятие, где кандидат в депутаты встречался с общественностью.

Правоохранители не называют имени кандидата в нардепы, однако информационный портал "Стопкор" сообщает, что речь идет о Борисе Приходько. Он - бывший заместитель главы Национального банка.

"Сотрудники одного из центральных телеканалов прибыли на встречу, ведь хотели проверить имеющуюся у них информацию о подкупе избирателей на данном мероприятии. В это время один из сторонников кандидата помешал журналистам осуществлять профессиональную деятельность и нанес им телесные повреждения", - говорится в сообщении полиции. 

 
ФОТО: СТОПКОР

Отмечается, что после инцидента 52-летний прилучанин забаррикадировался у себя дома и некоторое время не впускал полицию, а когда правоохранители пригрозили обыском, мужчина открыл дверь. 

 
ФОТО: СТОПКОР

После задержания мужчина пожаловался на плохое самочувствие и был госпитализирован.

Правоохранители отметили, что сейчас он находится в медицинском учреждении под охраной.

По факту избиения двух журналистов полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст. 345-1 УК (угроза или насилие в отношении журналиста). 

 
ФОТО: СТОПКОР

Преступление наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Также в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 160 УК (подкуп избирателя).

Украинская правда
Темы: Верховная РадаполицияЧерниговская областьвиборы
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