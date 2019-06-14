СБУ: "Агітатори" з Луганська поширювали фейки й провокували протести

Співробітники Служби безпеки України виявили у Луганській області докази використання спецслужбами Росії соціальних мереж на шкоду державній безпеці України.

Оперативники спецслужби заявляють, що "задокументували діяльність інформаційного підрозділу, сформованого Головним управлінням Генштабу Збройних сил РФ при так званому "2 АК" російських окупаційних військ у Луганську".

"Позаштатний підрозділ чисельністю близько двох десятків агітаторів відповідав за проведення антиукраїнських інформаційно-пропагандистських акцій та збір військової й соціально-політичної інформації", – інформує СБУ.

"Група безпосередньо підпорядковувалася Головному управлінню ГШ ЗС РФ, отримувала від нього завдання, так звані "темники" для підготовки й розповсюдження фейкових матеріалів у ЗМІ та соціальних мережах, регулярно звітувала перед російськими кураторами про виконану роботу", – додає спецслужба.

"Підрозділ також здійснював збір та аналіз інформації щодо керівництва нашої держави та Збройних сил України, військових підрозділів, які беруть участь в операції Об’єднаних сил, українських патріотів, їхніх сімей, економічної та політичної ситуації на Луганщині", – заявляє СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що "за кожним районом та населеним пунктом Луганської області було закріплено представника інформаційного підрозділу, який складав так званий "паспорт регіону".

"Він мав відстежувати зміни обстановки на цій території, щоб із застосуванням інформаційних технологій здійснювати заходи щодо дестабілізації ситуації, дискредитації влади та провокування соціального невдоволення", – пояснює СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували "спроби ворожого підрозділу через інспірування протестних акцій дестабілізувати ситуацію у Сєвєродонецьку наприкінці минулого року".

Також співробітники СБУ "виявили понад 50 фейкових акаунтів нібито проукраїнської, проросійської та нейтральної спрямованості, які використовувалися учасниками групи для нав’язування користувачам соцмереж прокремлівського погляду на події в Україні, фабрикації фейкової інформації на користь країни-агресора".

Всіх осіб, які входили до складу інформаційного підрозділу, встановлено.

За матеріалами СБУ, одного з інформаторів засуджено за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України до 4 років позбавлення волі.

Обвинувальні матеріали стосовно інших "учасників агентурної мережі" перебувають на розгляді в судових органах.

Мешканці Луганська, яка очолювала групу, заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Фото СБУ

Тривають слідчі дії.