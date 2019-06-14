СБУ: "Агитаторы" из Луганска распространяли фейки и провоцировали протесты

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области доказательства использования спецслужбами России социальных сетей в ущерб государственной безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы заявляют, что "задокументировали деятельность информационного подразделения, сформированного Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ при так называемом "2 АК" российских оккупационных войск в Луганске".

"Внештатное подразделение численностью около двух десятков агитаторов отвечало за проведение антиукраинских информационно-пропагандистских акций и сбор военной и социально-политической информации", – информирует СБУ.

"Группа непосредственно подчинялась Главному управлению ГШ ВС РФ, получала от него задания, так называемые "темники" для подготовки и распространения фейковых материалов в СМИ и социальных сетях, регулярно отчитывалась перед российскими кураторами о проделанной работе", – добавляет спецслужба.

"Подразделение также осуществляло сбор и анализ информации о руководстве нашего государства и Вооруженных сил Украины, военных подразделений, участвующих в операции Объединенных сил, украинских патриотах, их семьях, экономической и политической ситуации в Луганской области", – заявляет СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что "за каждым районом и населенным пунктом Луганской области был закреплен представитель информационного подразделения, который составлял так называемый "паспорт региона".

"Он должен был отслеживать изменения обстановки на этой территории, чтобы с применением информационных технологий осуществлять мероприятия по дестабилизации ситуации, дискредитации власти и провоцирования социального недовольства", – объясняет СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали "попытки враждебного подразделения через инспирации протестных акций дестабилизировать ситуацию в Северодонецке в конце прошлого года".

Также сотрудники СБУ "обнаружили более 50 фейковых аккаунтов якобы проукраинской, пророссийской и нейтральной направленности, которые использовались участниками группы для навязывания пользователям соцсетей прокремлевского точки зрения на события в Украине, фабрикации фейковой информации в пользу страны-агрессора".

Все лица, входившие в состав информационного подразделения, установлены.

По материалам СБУ, один из информаторов осужден по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины к 4 годам лишения свободы.

Обвинительные материалы в отношении других "участников агентурной сети" находятся на рассмотрении в судебных органах.

Жительнице Луганска, которая возглавляла группу, заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Фото СБУ

Продолжаются следственные действия.