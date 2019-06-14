Відома акторка отримала умовний термін і штраф через вечерю з Путіним

Верховний касаційний суд Італії залишив чинним вирок італійській акторці Орнеллі Муті за те, що вона не з'явилася на спектакль, надавши фіктивну медичну довідку про хворобу, а сама в цей час полетіла в РФ на благодійну вечерю з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє ВВС.

У грудні 2010 року Муті повинна була виступити на сцені театру Верді в Порденоне на північному сході Італії, але за три дні до виступу заявила про хворобу і полетіла, як пізніше з'ясувалося, в Санкт-Петербург на благодійний гала-концерт, де був присутній на той момент прем'єр-міністр РФ Путін.

Орнелла Муті (зліва) на гала-вечері з Путіним у 2010 році

При цьому Муті надала театру фальшиву медичну довідку, в якій їй рекомендувалося п'ять днів відпочинку. Її визнали винною в спробі шахрайства.

Верховний касаційний суд підтвердив її 6-місячний умовний термін тюремного ув'язнення, а також штраф у розмірі 500 євро і 30 тисяч євро в якості компенсації театру Верді. Якщо вона не заплатить штраф, то відправиться до в'язниці.

64-річна актриса в 2015 році говорила, що вона не може сплатити завдані театру збитки.

Два роки по тому вона і її сім'я були виселені зі свого будинку в Римі через заборгованість в розмірі 80 000 євро агентству нерухомості.

Муті в минулому розповідала російським ЗМІ, що у неї є квартира в Москві і вона хотіла б отримати російське громадянство.

Європейська правда