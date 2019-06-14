Известная актриса получила условный срок и штраф за ужин с Путиным

2669 просмотров
Пятница, 14 июня 2019, 15:56

Верховный кассационный суд Италии оставил в силе приговор итальянской актрисе Орнелле Мути за то, что она не явилась на спектакль, предоставив поддельную медицинскую справку о болезни, а сама в это время полетела в РФ на благотворительный ужин с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает ВВС.

В декабре 2010 года Мути должна была выступить на сцене театра Верди в Порденоне на северо-востоке Италии, но за три дня до выступления заявила о болезни и улетела, как позже выяснилось, в Санкт-Петербург на благотворительный гала-концерт, где присутствовал на тот момент премьер-министр РФ Путин.

 
Орнелла Мути на ужине с Путиным в 2010 году

При этом Мути предоставила театру фальшивую медицинскую справку, в которой ей рекомендовалось пять дней отдыха. Ее признали виновной в попытке мошенничества.

Верховный кассационный суд подтвердил ее 6-месячный условный срок тюремного заключения, а также штраф в размере 500 евро и 30 тысяч евро в качестве компенсации театру Верди. Если она не заплатит штраф, то отправится в тюрьму.

64-летняя актриса в 2015 году говорила, что она не может оплатить нанесенный театру ущерб.

Два года спустя она и ее семья были выселены из своего дома в Риме из-за задолженности в размере 80 000 евро агентству недвижимости.

Мути в прошлом рассказывала российским СМИ, что у нее есть квартира в Москве и она хотела бы получить российское гражданство.

Европейская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Путин Италия штрафы кино


powered by lun.ua
Материалы по теме
Путин заявил, что надеется на быструю адаптацию Зеленского к роли президента 13 июня 2019, 08:53
Путин считает, что отношения РФ и Украины будут "неизбежно восстановлены" 13 июня 2019, 02:30
Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Японии 13 июня 2019, 00:19
Все новости
Главные новости
"Нафтогаз" в июне снизит цену на газ для населения
В ПЦУ объясняют: "собор" Филарета – это раскол
Роспуск Рады: Парубий передал в суд доказательства существования коалиции
Визитеры: кто побывал на Банковой первым после инаугурации Зеленского
Все новости
ted

Как отличать фейк-новости и искать истину

безопасность

Осторожно, клещ: енцифалит, борелиоз и как этого избежать

здоровье

Волосы выпадают! Почему и что с этим делать?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів