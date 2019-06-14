Известная актриса получила условный срок и штраф за ужин с Путиным

Верховный кассационный суд Италии оставил в силе приговор итальянской актрисе Орнелле Мути за то, что она не явилась на спектакль, предоставив поддельную медицинскую справку о болезни, а сама в это время полетела в РФ на благотворительный ужин с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает ВВС.

В декабре 2010 года Мути должна была выступить на сцене театра Верди в Порденоне на северо-востоке Италии, но за три дня до выступления заявила о болезни и улетела, как позже выяснилось, в Санкт-Петербург на благотворительный гала-концерт, где присутствовал на тот момент премьер-министр РФ Путин.

Орнелла Мути на ужине с Путиным в 2010 году

При этом Мути предоставила театру фальшивую медицинскую справку, в которой ей рекомендовалось пять дней отдыха. Ее признали виновной в попытке мошенничества.

Верховный кассационный суд подтвердил ее 6-месячный условный срок тюремного заключения, а также штраф в размере 500 евро и 30 тысяч евро в качестве компенсации театру Верди. Если она не заплатит штраф, то отправится в тюрьму.

64-летняя актриса в 2015 году говорила, что она не может оплатить нанесенный театру ущерб.

Два года спустя она и ее семья были выселены из своего дома в Риме из-за задолженности в размере 80 000 евро агентству недвижимости.

Мути в прошлом рассказывала российским СМИ, что у нее есть квартира в Москве и она хотела бы получить российское гражданство.

Европейская правда