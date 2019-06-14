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Криза у Молдові: старий уряд погодився піти у відставку

П'ятниця, 14 червня 2019, 17:52

Демпартія Молдови відмовляється від влади, щоб країна могла вийти з політичної кризи.

Про це заявив на брифінгу за підсумками національної політичної ради Демпартії Володимир Чеботар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Він повідомив, що уряд Павла Філіпа в повному складі йде у відставку.

Однак, як заявив Чеботар, Демпартія не відмовляється від ідеї дострокових виборів. "Це необхідно для того, щоб нова влада була легітимною", - додав він.

Політик повідомив, що найближчим часом Демпартія оголосить про подальші плани. "А тепер ми всі можемо піти відпочити", — завершив він.

Детальніше читайте у статті "Чому президент Зеленський має подзвонити новому прем'єру Молдови".

Нагадаємо:

  • Від суботи у Молдові фактично склалося двовладдя з двома урядами і парламентською більшістю, легітимність якої попередня влада не визнає. Новий уряд на чолі із Санду визнали ключові держави ЄС, а також Росія.
  • Україна досі називала прем'єр-міністрами одночасно і Майю Санду і Павла Філіпа.

Теми: Молдова
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