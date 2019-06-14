Кризис в Молдове: старое правительство согласилось на отставку

Демократическая партия Молдовы отказывается от власти, чтобы страна могла выйти из политического кризиса.

Об этом заявил на брифинге по итогам национального политического совета Демпартии Владимир Чеботарь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Он сообщил, что правительство Павла Филипа в полном составе уходит в отставку.

Однако, как заявил Чеботарь, Демпартия не отказывается от идеи досрочных выборов. "Это необходимо для того, чтобы новая власть была легитимной", - добавил он.

Политик сообщил, что в ближайшее время Демпартия объявит о дальнейших планах. "А теперь мы все можем пойти отдохнуть", — завершил он.

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Напомним: