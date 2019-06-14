У Києві евакуюють "замінований" залізничний вокзал

"Будівлю вокзалу оточили правоохоронці, вхід до неї перекрито захисними стрічками", - зазначив кореспондент видання.

Зазначається, що станом на 17 годину проводять евакуацію.

Про це повідомляє Укрінформ.

З центрального залізничного вокзалу в Києві після повідомлення про замінування евакуюють громадян.

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