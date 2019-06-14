У Києві евакуюють "замінований" залізничний вокзал

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П'ятниця, 14 червня 2019, 17:56

З центрального залізничного вокзалу в Києві після повідомлення про замінування евакуюють громадян.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що станом на 17 годину проводять евакуацію.

"Будівлю вокзалу оточили правоохоронці, вхід до неї перекрито захисними стрічками", - зазначив кореспондент видання.

Нагадаємо:

  • 11 червня протягом доби правоохоронці евакуювали понад 32 тисяч громадян по всій Україні через повідомлення про замінування.
  • Як припустив заступник начальника Нацполіції В'ячеслав Аброськін, терористичні угрупування РФ не припиняють спроб дестабілізувати ситуацію в країні.

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Теми: Київ


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