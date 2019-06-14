У Києві евакуюють "замінований" залізничний вокзал
З центрального залізничного вокзалу в Києві після повідомлення про замінування евакуюють громадян.
Про це повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що станом на 17 годину проводять евакуацію.
"Будівлю вокзалу оточили правоохоронці, вхід до неї перекрито захисними стрічками", - зазначив кореспондент видання.
Нагадаємо:
- 11 червня протягом доби правоохоронці евакуювали понад 32 тисяч громадян по всій Україні через повідомлення про замінування.
- Як припустив заступник начальника Нацполіції В'ячеслав Аброськін, терористичні угрупування РФ не припиняють спроб дестабілізувати ситуацію в країні.
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