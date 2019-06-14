В Киеве эвакуируют "заминированный" железнодорожный вокзал
Пятница, 14 июня 2019, 17:56
Из центрального железнодорожного вокзала в Киеве после сообщения о минировании эвакуируют граждан.
Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что по состоянию на 17 часов проводят эвакуацию.
"Здание вокзала оцепили правоохранители, вход в него перекрыт защитными лентами", - рассказал корреспондент издания.
Напомним:
- 11 июня в течение суток правоохранители эвакуировали более 32 тысяч граждан по всей Украине из-за сообщения о заминировании.
- Как предположил заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин, террористические группировки РФ не прекращают попыток дестабилизировать ситуацию в стране.