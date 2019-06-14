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В Киеве эвакуируют "заминированный" железнодорожный вокзал

Пятница, 14 июня 2019, 17:56

Из центрального железнодорожного вокзала в Киеве после сообщения о минировании эвакуируют граждан.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что по состоянию на 17 часов проводят эвакуацию.

"Здание вокзала оцепили правоохранители, вход в него перекрыт защитными лентами", - рассказал корреспондент издания.

Напомним:

  • 11 июня в течение суток правоохранители эвакуировали более 32 тысяч граждан по всей Украине из-за сообщения о заминировании.
  • Как предположил заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин, террористические группировки РФ не прекращают попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

Темы: Киев
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