В Киеве эвакуируют "заминированный" железнодорожный вокзал

Из центрального железнодорожного вокзала в Киеве после сообщения о минировании эвакуируют граждан.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что по состоянию на 17 часов проводят эвакуацию.

"Здание вокзала оцепили правоохранители, вход в него перекрыт защитными лентами", - рассказал корреспондент издания.

Напомним: