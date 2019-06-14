Поліцейський кийком побив пасажира авто на Одещині

Нацполіція в Одеській області розпочала службову перевірку щодо одного з патрульних поліцейських, який кийком побив пасажира зупиненого авто.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Зазначається, що на час проведення перевірки співробітник поліції відсторонений від виконання службових обов'язків.

За даними правоохоронців, у ході моніторингу мережі Інтернет виявлено відео, де зафіксовано як співробітник Білгород-Дністровського відділу поліції застосовує спеціальний засіб - кийок.

Повідомляється, що під час несення служби працівники екіпажу сектору реагування патрульної поліції Білгород-Дністровського відділу поліції зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху.

"Між одним з правоохоронців та пасажиром авто виник конфлікт, в ході якого поліцейський наніс чоловікові декілька ударів кийком. З цього приводу громадянин звернувся до медичного закладу та місцевого відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після перевірки матеріали службового розслідування будуть скеровані до Державного бюро розслідувань.

У поліції наголосили, що позиція керівництва відносно порушників принципова – їм не місце в правоохоронних органах.