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Поліцейський кийком побив пасажира авто на Одещині

П'ятниця, 14 червня 2019, 18:48

Нацполіція в Одеській області розпочала службову перевірку щодо одного з патрульних поліцейських, який кийком побив пасажира зупиненого авто.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Зазначається, що на час проведення перевірки співробітник поліції  відсторонений від виконання службових обов'язків.

За даними правоохоронців, у ході моніторингу мережі Інтернет виявлено відео, де зафіксовано як співробітник Білгород-Дністровського відділу поліції застосовує спеціальний засіб - кийок.

Повідомляється, що під час несення служби працівники екіпажу сектору реагування патрульної поліції Білгород-Дністровського відділу поліції зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху.

"Між одним з правоохоронців та пасажиром авто виник конфлікт, в ході якого поліцейський наніс чоловікові декілька ударів кийком. З цього приводу громадянин звернувся до медичного закладу та місцевого відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після перевірки  матеріали службового розслідування будуть скеровані до Державного бюро розслідувань.

У поліції наголосили, що позиція керівництва відносно порушників принципова – їм не місце в правоохоронних органах.

Українська правда
Теми: поліціяОдеська область
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