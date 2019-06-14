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Полицейский дубинкой избил пассажира авто на Одесщине

Пятница, 14 июня 2019, 18:48

Нацполиция в Одесской области начала служебную проверку относительно одного из патрульных полицейских, который дубинкой избил пассажира остановленного авто.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что на время проведения проверки сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.

По данным правоохранителей, в ходе мониторинга сети Интернет обнаружено видео, где зафиксировано, как сотрудник Белгород-Днестровского отдела полиции применяет специальное средство - дубинку.

Сообщается, что во время несения службы сотрудники экипажа сектора реагирования патрульной полиции Белгород-Днестровского отдела полиции остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

"Между одним из правоохранителей и пассажиром авто возник конфликт, в ходе которого полицейский нанес мужчине несколько ударов дубинкой. По этому поводу гражданин обратился в медицинское учреждение и местный отдел полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки материалы служебного расследования будут направлены в Государственное бюро расследований.

В полиции отметили, что позиция руководства в отношении нарушителей принципиальная - им не место в правоохранительных органах.

Украинская правда
Темы: полицияОдесская область
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