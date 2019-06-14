Зеленский устроил в Facebook "выборы" главы Львовской ОГА

Президент Владимир Зеленский предлагает жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА.

Об этом он написал в пятницу в Facebook.

"Добрый день, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах", - отметил президент.

Он предложил три кандидатуры:

Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго".

Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".