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Зеленский устроил в Facebook "выборы" главы Львовской ОГА

Пятница, 14 июня 2019, 18:52
Зеленский устроил в Facebook выборы главы Львовской ОГА

Президент Владимир Зеленский предлагает жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА.

Об этом он написал в пятницу в Facebook.

"Добрый день, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах", - отметил президент.

Он предложил три кандидатуры:

  1. Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго".
  1. Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".
  1. Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западноукраинского филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийЛьвовщина
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