Зеленский устроил в Facebook "выборы" главы Львовской ОГА
Пятница, 14 июня 2019, 18:52
Президент Владимир Зеленский предлагает жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА.
Об этом он написал в пятницу в Facebook.
"Добрый день, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах", - отметил президент.
Он предложил три кандидатуры:
- Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго".
- Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".
- Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западноукраинского филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.
Украинская правда