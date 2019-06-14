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На дорогах Києва 10-бальні затори

П'ятниця, 14 червня 2019, 19:17

Напередодні свят дорожній рух у Києві у п'ятницю, 14 червня, майже зупинився у зв’язку з 10-бальними заторами.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на дані Google.

"Відповідно до позначок на мапі, "стоять" три мости, а також практично заблокований рух в районі метро "Хрещатик", "Поштова площа", "Контрактова площа", "Тараса Шевченка", "Університет", "Золоті Ворота", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Видубичі", "Дружби народів", - зазначає видання.

 
Google maps

Крім того, на лівому березі зупинився рух біля станцій метро "Лівобережна", "Осокорки" і "Славутич".

"Також пробки на Великій Кільцевій, Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги, вулицях Вадима Гетьмана, Дегтярівській, Миколи Василенка, Академіка Туполєва, на Набережному шосе", - йдеться у повідомленні.

Станом на 19:15, за даними Google Maps, у Києві понад 20 ДТП.

Теми: ДТПдорогиКиїв
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