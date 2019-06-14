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На дорогах Киева 10-балльные пробки

Пятница, 14 июня 2019, 19:17

Накануне праздников дорожное движение в Киеве в пятницу, 14 июня, почти остановилось в связи с 10-балльными пробками.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Google.

"Согласно отметкам на карте, "стоят" три моста, а также практически заблокировано движение в районе метро "Крещатик", "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Тараса Шевченко", "Университет", "Золотые Ворота", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Выдубичи", "Дружбы народов", - отмечает издание.

 
Google maps

Кроме того, на левом берегу остановилось движение возле станций метро "Левобережная", "Осокорки" и "Славутич".

"Также пробки на Большой Кольцевой, Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы, улицах Вадима Гетьмана, Дегтяревской, Николая Василенко, Академика Туполева, на Набережном шоссе", - говорится в сообщении.

По состоянию на 19:15, по данным Google Maps, в Киеве более 20 ДТП.

Темы: ДТПдорогиКиев
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