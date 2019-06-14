У Зеленського хочуть переглянути "судову реформу"

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П'ятниця, 14 червня 2019, 21:18

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної "судової реформи".

Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, йдеться на сайті президента.

"Ми занепокоєні ситуацією, що складається останнім часом у зв’язку з проголошенням різними судовими інстанціями (зокрема "реформованими") судових рішень, що, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції України та закону. Ухвалення таких рішень продовжує руйнувати довіру до судової системи, яка й так не є високою", - заявив Рябошапка.

В АП вважають, що наявність низки подібних судових рішень "є очевидним свідченням провалу судової реформи, яка відбувалася під контролем Адміністрації колишнього президента України". 

"У зв’язку з цим президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної "судової реформи" та підготовки законодавчих і практичних кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади", - йдеться в повідомленні.

Рябошапка додав, що в АП також очікують "швидкої та принципової реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення".

Нагадаємо:

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Українська правда

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Теми: Зеленський суд


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