У Зеленского хотят пересмотреть "судебную реформу"

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Пятница, 14 июня 2019, 21:18

Президент Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы".

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, говорится на сайте президента.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона. Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе, которое и так не высоко", - заявил Рябошапка.

В АП считают, что наличие ряда подобных судебных решений "очевидно является свидетельством провала судебной реформы, которая проходила под контролем Администрации бывшего президента Украины".

"В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - говорится в сообщении.

Рябошапка добавил, что в АП также ожидают "скорой и принципиальной реакции Высшего совета правосудия на такие решения".

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Темы: Зеленский суд


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