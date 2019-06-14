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У Зеленского хотят пересмотреть "судебную реформу"

Пятница, 14 июня 2019, 21:18

Президент Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы".

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, говорится на сайте президента.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона. Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе, которое и так не высоко", - заявил Рябошапка.

В АП считают, что наличие ряда подобных судебных решений "очевидно является свидетельством провала судебной реформы, которая проходила под контролем Администрации бывшего президента Украины".

"В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - говорится в сообщении.

Рябошапка добавил, что в АП также ожидают "скорой и принципиальной реакции Высшего совета правосудия на такие решения".

Напомним:

  • Барышевский райсуд Киевской области приостановил лицензию компании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом.
  • 11 июня Барышевский районный суд Киевской области принял решение о запрете первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.
  • 14 июня Национальная академия правовых наук Украины заявила, что это решение не соответствует требованиям ст. 19 Конституции Украины и является превышением судом предоставленных ему полномочий.

Темы: Зеленскийсуд
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