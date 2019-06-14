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До Адміністрації президента можна буде ходити в шортах

П'ятниця, 14 червня 2019, 22:00
До Адміністрації президента можна буде ходити в шортах
Instagram/zelenskiy_official

Четвертий номер виборчого списку "Слуги народу", підприємець і волонтер Давид Арахамія повідомив, що ініціював зміни в правилах дрес-коду для відвідувачів Адміністрації президента.

Про це він повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"В Адміністрацію вже можна (приходити в шортах – ред.). Мене не пускали. Кажуть: дрес-код. Я кажу: хто дрес-код затвердив? Вони кажуть: не знаємо. Я знайшов коменданта. Кажу: а чому дрес-код, чому не можна в шортах? І знайшли документи. Поміняли документи. Зараз можна", – зазначив підприємець.

Також Арахамія додав, що відповідні зміни внесли до документу, який вимагав спеціального дозволу для відвідування будівлі Адміністрації з ноутбуком.

"Розумієте, в Адміністрацію президента не можна без спеціального дозволу пройти з комп’ютером. Але туди багато журналістів ходить, експертів. І в них є комп’ютери. Я кажу: чому iPhone можна, iPad як планшет можна (це є фактично комп’ютер), а комп’ютер вже не можна? От що за дурня? Просто ніхто не "парився". Я знайшов документ, який це регламентує. Ми пішли і підписали документ, що зараз можна і з ноутбуком. Тобто це такі вже дві маленькі реформи", – сказав Арахамія.

Відповідальна за департамент інформаційної політики Ірина Побєдоносцева у коментарі Радіо Свобода підтвердила, що у документ, який регламентує зовнішній вигляд співробітників і відвідувачів будівлі АП буде внесено зміни.

"У нас – аналогічні ідеї і думки, тому що просто жарко… Поки що на офіційному рівні це в робочому процесі. Цей процес триває, тому що це не така проста історія. Але це буде точно, бо ми всі підтримуємо цю ініціативу і вважаємо, що це трохи застрілі заходи. Найближчим часом має запрацювати ця інновація", – зазначила Побєдоносцева.

Так само зміни будуть внесені до документу, що стосується відвідування Адміністрації президента з ноутбуком, додала вона.

"Залишилося врегулювати це питання, щоб по всіх інстанціях це пройшло", – сказала Побєдоносцева.

"Українська правда" в Threads

Теми: Адміністрація президента
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