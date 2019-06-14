В Администрацию президента можно будет ходить в шортах

Четвертый номер избирательного списка "Слуги народа", предприниматель и волонтер Давид Арахамия сообщил, что инициировал изменения в правилах дресс-кода для посетителей Администрации президента.

Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

"В Администрацию уже можно (приходить в шортах - ред.). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно", - отметил предприниматель.

Также Арахамия добавил, что соответствующие изменения внесли в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания Администрации с ноутбуком.

"Понимаете, в Администрацию президента нельзя без специального разрешения пройти с компьютером. Но там много журналистов ходит, экспертов. И у них есть компьютеры. Я говорю: почему iPhone можно, iPad как планшет можно (это фактически компьютер), а компьютер уже нельзя? Вот что за дурня? Просто никто не "парился". Я нашел документ, который это регламентирует. Мы пошли и подписали документ, сейчас можно и с ноутбуком. То есть это такие уже две маленькие реформы", - сказал Арахамия.

Ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева в комментарии Радио Свобода подтвердила, что в документ, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП будут внесены изменения.

"У нас - аналогичные идеи и мысли, потому что просто жарко... Пока на официальном уровне это в рабочем процессе. Этот процесс продолжается, потому что это не такая простая история. Но это будет точно, потому что мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что это немного устаревшие меры. В ближайшее время должна заработать эта инновация", - отметила Победоносцева.

Также изменения будут внесены в документ, касающийся посещения Администрации президента с ноутбуком, добавила она.

"Осталось урегулировать этот вопрос, чтобы по всем инстанциям это прошло", - сказала Победоносцева.