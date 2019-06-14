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На Житомирщині підприємець підпалив себе на сесії міськради

П'ятниця, 14 червня 2019, 22:57
На Житомирщині підприємець підпалив себе на сесії міськради
"20 хвилин"

У Бердичеві Житомирської області місцевий підприємець підпалив себе у сесійні залі міської ради, щоб привернути увагу місцевої влади до свого питання. 

Як повідомляє житомирське видання "20 хвилин", інцидент стався у п’ятницю близько 10 ранку після відкриття сесії міської ради.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика та шокуючі кадри

"Депутати, які кинулись гасити вогонь, також постраждали і отримали опіки. Наразі в будівлі міськвиконкому тривають слідчі дії, туди прибули представники поліції та прокуратури. Постраждалого чоловіка забрали в міську лікарню, сесія продовжилася в іншому приміщенні", - йдеться у тексті.

За даними місцевих видань, підприємець, який намагався вчинити самоспалення на сесії, давно відомий в Бердичеві. Раніше він займався ресторанним бізнесом, був власником кафе "У пані Новак" та ресторану "Наяда" на території міського пляжу.

"Через цей ресторан у підприємця виник конфлікт з орендарем, про що знали в Бердичівському міськвиконкомі. Для вирішення конфлікту обох підприємців викликали на засідання виконкому,  але винуватець сьогоднішнього інциденту тоді не прийшов", - пише видання.

Як повідомляє Житомир.Інфо, внаслідок інциденту постраждав також депутат міської ради від ВО "Батьківщина" Валерій Шелепа, який кинувся рятувати підприємця. Тепер вони разом у лікарні.

Завідуючий травматологічним пунктом Бердичівської ЦРЛ Петро Чирка розповів, що близько 10:30 до лікарні доставили двох чоловіків з опіками.

"У першого чоловіка термічний опік другого А ступеня: обличчя, шия, голова, грудна клітка обох передпліч і плечей, площа пошкодження близько 20%. Госпіталізований в реанімаційне відділення. Другий чоловік – термічний опік другого АБ ступеня правого плеча та передпліччя, площа пошкодження близько 8%. Також госпіталізований, але в травматологічне відділення", - повідомив Чирка.

У прес-службі ГУ Нацполіції в Житомирській області факт про подію підтвердили.

"До Бердичівського відділення поліції о 10:15 надійшло повідомлення про те, що до зали, де відбувалась сесія міської ради зайшов чоловік і, обливши себе невідомою речовиною, підпалив. Наразі з’ясовуються всі обставини. Чоловіку була надана медична допомога, його повезли до лікарні на обстеження. Відомо, що це житель райцентру, 1955 р.н.", - сказали у поліції.

Потерпілий Володимир Синявський запевняє, що вчинив такий акт через те, що йому заважають займатися підприємницькою діяльністю.

"Більше року йде ця метушня та возня, розбірки з місцевою владою, писанина в прокуратуру, суди, якщо тут все "схвачено", то міський голова всім керує. Це був протест проти свавілля, яке панує в нашому місті", - сказав Синявський.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Житомирбізнес
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