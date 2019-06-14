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В Житомирской области предприниматель поджег себя на сессии горсовета

Пятница, 14 июня 2019, 22:57
В Житомирской области предприниматель поджег себя на сессии горсовета
"20 хвилин"

В Бердичеве Житомирской области местный предприниматель поджег себя в сессионном зале городского совета, чтобы привлечь внимание местных властей к своему вопросу.

Как сообщает житомирское издание "20 минут", инцидент произошел в пятницу около 10 утра после открытия сессии горсовета.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика и шокирующие кадры

"Депутаты, которые бросились тушить огонь, также пострадали и получили ожоги. Сейчас в здании горисполкома продолжаются следственные действия, туда прибыли представители полиции и прокуратуры. Пострадавшего мужчину забрали в городскую больницу, сессия продолжилась в другом помещении", - говорится в тексте.

По данным местных изданий, предприниматель, который пытался совершить самосожжение на сессии, давно известен в Бердичеве. Ранее он занимался ресторанным бизнесом, был владельцем кафе "У пані Новак" и ресторана "Наяда" на территории городского пляжа.

"Из-за этого ресторана у предпринимателя возник конфликт с арендатором, о чем знали в Бердичевском горисполкоме. Для разрешения конфликта обоих предпринимателей вызвали на заседание исполкома, но виновник сегодняшнего инцидента тогда не пришел", - пишет издание.

Как сообщает Житомир.инфо, в результате инцидента пострадал также депутат городского совета от ВО "Батькивщина" Валерий Шелепа, который бросился спасать предпринимателя. Теперь они вместе в больнице.

Заведующий травматологическим пунктом Бердичевской ЦРБ Петр Чирка рассказал, что около 10:30 в больницу доставили двух мужчин с ожогами.

"У первого мужчины термический ожог второй А степени: лицо, шея, голова, грудная клетка обоих предплечий и плеч, площадь повреждения около 20%. Госпитализирован в реанимационное отделение. Второй мужчина - термический ожог второй АБ степени правого плеча и предплечья, площадь повреждения около 8%. Также госпитализирован, но в травматологическое отделение", - сообщил Чирка.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области факт о происшествии подтвердили.

"В Бердичевское отделение полиции в 10:15 поступило сообщение о том, что в зал, где проходила сессия городского совета зашел мужчина и, облив себя неизвестным веществом, поджег. Сейчас выясняются все обстоятельства. Мужчине была оказана медицинская помощь, его повезли в больницу на обследование. Известно, что это житель райцентра, 1955 г.р.", - сказали в полиции.

Пострадавший Владимир Синявский уверяет, что совершил такой акт из-за того, что ему мешают заниматься предпринимательской деятельностью.

"Больше года идет эта суета и возня, разборки с местными властями, писанина в прокуратуру, суды, если здесь все "схвачено", то мэр всем руководит. Это был протест против произвола, который царит в нашем городе", - сказал Синявский.

Темы: Житомирбизнес
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