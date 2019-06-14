Власник "АероСвіту" відновлює позов проти України

Нідерландська компанія Gilward Investments B. V., яка була найбільшим акціонером авіакомпанії "АероСвіт", що припинила свою діяльність у 2014 році, відновлює позов проти України на суму понад $695 млн.

Про це повідомляється в проспекті емісії єврооблігацій України, текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з проспектом, Gilward Investments B.V. ініціювала інвестиційний спір проти України в липні 2015 року в секретаріаті Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС). У своєму позові компанія стверджувала, що Україна порушила певні зобов'язання за двостороннім інвестиційним договором із Нідерландами від 14 липня 1994 року.

Слухання було призначено на лютий 2019 року, але оскільки позивач не вніс додаткову передоплату, в справі було оголошено "технічний дефолт", а судовий розгляд призупинено до внесення платежу.

Як зазначається в проспекті, 3 червня 2019 року заявника поінформував секретаріат МЦУІС про те, що він зробив необхідний платіж. Україна очікує відновлення розгляду найближчим часом.

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