Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Владелец "АэроСвита" возобновляет иск против Украины

Пятница, 14 июня 2019, 23:27

Нидерландская компания Gilward Investments B. V., являвшаяся крупнейшим акционером авиакомпании "АэроСвит", прекратившей свою деятельность в 2014 году, возобновляет иск против Украины на сумму более $695 млн.

Об этом сообщается в проспекте эмиссии еврооблигаций Украины, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно проспекту, Gilward Investments B.V. инициировала инвестиционный спор против Украины в июле 2015 года в секретариате Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). В своем иске компания утверждала, что Украина нарушила определенные обязательства по двустороннему инвестиционному договору с Нидерландами от 14 июля 1994 года.

Слушания были назначены на февраль 2019 года, но поскольку истец не внес дополнительную предоплату, в деле было объявлен "технический дефолт", а судебное разбирательство приостановлено до внесения платежа.

Как отмечается в проспекте, 3 июня 2019 года заявитель проинформировал секретариат МЦУИС о том, что он произвел требуемый платеж. Украина ожидает возобновления разбирательства в ближайшее время.

Напомним:

  • "АэроСвит", который был крупнейшим украинским авиаперевозчиком, начал процедуру банкротства в конце декабря 2012 года, которая позже была отменена решением суда, прекратил деятельность и в настоящее время авиарейсы не выполняет.
  • В начале 2013 года сообщалось, что крупнейшими акционерами "АэроСвита" являлись Gilward Investments BV и Фонд госимущества Украины, владеющие соответственно около 38% и 22,4% акций авиаперевозчика. Еще трем украинским компаниям принадлежали около 40% акций, в том числе "ГенАвиаИнвест" - 24,99%, Investment Advisors Group - 9,8% и "Бюро" - 4,8%.

Темы: авиасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
авиа
Кулеба призвал не слушать угрозы Лаврова относительно F-16 для Украины
Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16
США могут разблокировать продажу F-16 Турции на следующей неделе
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: