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Глава "Роснефти" використовує літаки компанії в особистих цілях - ЗМІ

Субота, 15 червня 2019, 01:38

Головний виконавчий директор російської державної компанії "Роснефть", близький соратник президента РФ Путіна Ігор Сєчин та його найближче оточення активно використовують в особистих цілях корпоративні літаки компанії.

Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

За даними видання, корпоративні літаки "Роснефти" щонайменше 13 разів літали на відомі курорти - Майорку, Ібіцу, Сардинію та на Мальдіви - у той час, коли там відпочивали Сєчин чи люди з його найближчого оточення.

Reuters за відкритими даними з сайтів planefinder.net, flightaware.com, opensky.network.org та flight-data.adsbexchange.com відстежив 290 рейсів корпоративних літаків "Роснефти" з РФ і в зворотньому напрямку із січня 2015 року по травень 2019-го.

96 таких перельотів припали на вихідні або святкові дні - з вечера п'ятниці по ранок понеділка. Зокрема, літаки з початку 2015-го вісім разів літали на Сардинію (Італія), 15 разів - на Мальдіви та сім разів - в Пальма-де-Майорку (Іспанія).

При цьому, офіційні заходи проходили лише у 42 пунктах призначення з 290, жодного з них не було на Мальдівах. 

"Найближче оточення Сєчина, у тому числі його колишня дружина та спільні друзі, часто публікували фотографії у соцмережах з тих же місць, де тоді були літаки "Роснефти".

Сам Сєчин у таких публікаціях не з'являвся, але Reuters сфотографував людину, дуже схожу на нього, на борту літака "Роснефти" в аеропорту Пальма-да-Майорка 6 серпня минулого року", - йдеться у статті.

У відповідь на запит Reuters у "Роснефти" відповили, що їхня компанія як "глобальна" працює "в усіх куточках світу там, де це необхідно", а адміністративні витрати нібито здійснюються " відповідно до затверджених корпоративних стандартів". 

Пізніше представники "Роснефти" заявили, що компанія "розгляне питання про судовий захист своїх порушених прав у зв'язку з публікацією агентства", передає "Настоящее время".

У компанії звинуватили журналістів видання у "наявності цілеспрямованого замовлення" і у стеженні за керівництвом компанії.

Теми: Росія
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