Главный исполнительный директор российской государственной компании "Роснефть", близкий соратник президента РФ Путина Игорь Сечин и его ближайшее окружение активно используют в личных целях корпоративные самолеты компании.

Об этом говорится в расследовании Reuters.

По данным издания, корпоративные самолеты "Роснефти" по меньшей мере 13 раз летали на известные курорты - Майорку, Ибицу, Сардинию и на Мальдивы - в то время, когда там отдыхали Сечин или люди из его ближайшего окружения.

Reuters по открытым данным с сайтов planefinder.net, flightaware.com, opensky.network.org и flight-data.adsbexchange.com отследил 290 рейсов корпоративных самолетов "Роснефти" с РФ и в обратном направлении с января 2015 года по май 2019-го.

96 таких перелетов пришлись на выходные или праздничные дни - с вечера пятницы по утро понедельника. В частности, самолеты с начала 2015 года восемь раз летали на Сардинию (Италия), 15 раз - на Мальдивы и семь раз - в Пальма-де-Майорку (Испания).

При этом, официальные мероприятия проходили только в 42 пунктах назначения с 290, ни одного из них не было на Мальдивах.

"Ближайшее окружение Сечина, в том числе его бывшая жена и общие друзья, часто публиковали фотографии в соцсетях с тех же мест, где тогда были самолеты "Роснефти".

Сам Сечин на этих публикациях не появлялся, но Reuters сфотографировал человека, очень похожего на него, на борту самолета "Роснефти" в аэропорту Пальма-де-Майорка 6 августа прошлого года", - говорится в статье.

В ответ на запрос Reuters в "Роснефти" ответили, что их компания как "глобальная" работает "во всех уголках мира там, где это необходимо", а административные расходы якобы осуществляются "в соответствии с утвержденными корпоративными стандартами".

Позже представители "Роснефти" заявили, что компания "рассмотрит вопрос о судебной защите своих нарушенных прав в связи с публикацией агентства", передает "Настоящее время".

В компании обвинили журналистов издания в "наличии целенаправленного заказа" и в слежке за руководством компании.