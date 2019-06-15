Теракт у Новій Зеландії: підозрюваний не визнає свою провину
Брентон Таррант, якого звинувачують у вбивстві 51 людини у новозеландському місті Крайстчерч, не визнає себе винним.
Про це повідомляє The New York Times.
Зазначається, що Таррант не визнає себе винним за кількома пунктами обвинувачення - у тому числі обвинувачення в тероризмі та вбивство.
За словами судді, проведена експертиза показала, що підозрюваний - абсолютно адекватний, тому є осудним.
"Коли у суді йому озвучили обвинувачення, Таррант, який долучався до засідання відеозв'язком, усміхався. Це стривожило родичів загиблих", - йдеться у повідомлення.
"Якщо його визнають винним, 28-річний Таррант може провести решту життя у в'язниці без права на дострокове звільнення, тобто отримати покарання, яке ніколи раніше не узвалювали в Новій Зеландії", - пише NYT.
Нагадаємо:
- У березні у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли у дві мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.
- Стрілок Брентон Таррант у своєму "маніфесті" згадав Україну.