Теракт в Новой Зеландии: подозреваемый не признает свою вину

513 просмотров
Суббота, 15 июня 2019, 04:57

Брентон Таррант, которого обвиняют в убийстве 51 человека в новозеландском городе Крайстчерч, не признает себя виновным.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что Таррант не признает себя виновным по нескольким пунктам обвинения - в том числе обвинения в терроризме и убийстве.

По словам судьи, проведенная экспертиза показала, что подозреваемый - абсолютно адекватный, поэтому вменяем.

"Когда в суде ему озвучили обвинения, Таррант, который привлекался к заседанию с помощью видеосвязи, улыбался. Это встревожило родственников погибших", - говорится в сообщении.

"Если его признают виновным, 28-летний Таррант может провести остаток жизни в тюрьме без досрочного освобождения, то есть получить наказание, которое никогда раньше не присуждали в Новой Зеландии", - пишет NYT.

Напомним:

  • В марте в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.
  • Стрелок Брентон Таррант, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" упомянул Украину.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: теракт


powered by lun.ua
Материалы по теме
СБУ упредила мощный теракт в Запорожье со взрывчаткой из Донецка 7 июня 2019, 13:31
После терактов власти Шри-Ланки выслала из страны более 600 иностранцев 6 мая 2019, 02:55
Стрельба в синагоге в США: есть погибший и раненые 27 апреля 2019, 23:57
Все новости
Главные новости
Россия передала Украине освобожденного капитана судна
В Житомирской области предприниматель поджег себя на сессии горсовета
С "медведчуковского" ZIKа массово увольняются топ-менеджеры и журналисты
Зеленский - родным пленных в РФ моряков: Скоро освободят
Все новости
исследование

Искусственный свет во время сна может быть одним из факторов ожирения у женщин

спорт

7 удивительных вещей, которые делает с нашим телом ежедневная "планка"

семья

5 способов получить максимум от семейного обеда или ужина

Поиск по сайту
Архив
Весь архів