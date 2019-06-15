Теракт в Новой Зеландии: подозреваемый не признает свою вину

Брентон Таррант, которого обвиняют в убийстве 51 человека в новозеландском городе Крайстчерч, не признает себя виновным.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что Таррант не признает себя виновным по нескольким пунктам обвинения - в том числе обвинения в терроризме и убийстве.

По словам судьи, проведенная экспертиза показала, что подозреваемый - абсолютно адекватный, поэтому вменяем.

"Когда в суде ему озвучили обвинения, Таррант, который привлекался к заседанию с помощью видеосвязи, улыбался. Это встревожило родственников погибших", - говорится в сообщении.

"Если его признают виновным, 28-летний Таррант может провести остаток жизни в тюрьме без досрочного освобождения, то есть получить наказание, которое никогда раньше не присуждали в Новой Зеландии", - пишет NYT.

Напомним: