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Теракт в Новой Зеландии: подозреваемый не признает свою вину

Суббота, 15 июня 2019, 04:57

Брентон Таррант, которого обвиняют в убийстве 51 человека в новозеландском городе Крайстчерч, не признает себя виновным.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что Таррант не признает себя виновным по нескольким пунктам обвинения - в том числе обвинения в терроризме и убийстве.

По словам судьи, проведенная экспертиза показала, что подозреваемый - абсолютно адекватный, поэтому вменяем.

"Когда в суде ему озвучили обвинения, Таррант, который привлекался к заседанию с помощью видеосвязи, улыбался. Это встревожило родственников погибших", - говорится в сообщении.

"Если его признают виновным, 28-летний Таррант может провести остаток жизни в тюрьме без досрочного освобождения, то есть получить наказание, которое никогда раньше не присуждали в Новой Зеландии", - пишет NYT.

Напомним:

  • В марте в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.
  • Стрелок Брентон Таррант, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" упомянул Украину.

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Темы: теракт
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