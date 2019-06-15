Теракт в Новой Зеландии: подозреваемый не признает свою вину
Брентон Таррант, которого обвиняют в убийстве 51 человека в новозеландском городе Крайстчерч, не признает себя виновным.
Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что Таррант не признает себя виновным по нескольким пунктам обвинения - в том числе обвинения в терроризме и убийстве.
По словам судьи, проведенная экспертиза показала, что подозреваемый - абсолютно адекватный, поэтому вменяем.
"Когда в суде ему озвучили обвинения, Таррант, который привлекался к заседанию с помощью видеосвязи, улыбался. Это встревожило родственников погибших", - говорится в сообщении.
"Если его признают виновным, 28-летний Таррант может провести остаток жизни в тюрьме без досрочного освобождения, то есть получить наказание, которое никогда раньше не присуждали в Новой Зеландии", - пишет NYT.
Напомним:
- В марте в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.
- Стрелок Брентон Таррант, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" упомянул Украину.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua