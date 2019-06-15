Facebook вдвічі збільшить витрати на рекламу

Компанія Facebook Inc. оголосила, що збільшує свої глобальні витрати на рекламу майже вдвічі, щоб відновити довіру користувачів після того, як її репутація постраждала через помилки у конфіденційності.

Про це заявив керівник з маркетингу Facebook Антоніо Лучіо, передає The Wall Street Journal.

За його словами, компанія збільшить свої рекламні витрати, щоб провести оновлення списку креативних агентств, які займаються кампаніями для таких брендів, як WhatsApp та Instagram.

"Немає сумнівів, що ми припустилися помилок, і ми перебуваємо у процесі їхнього усунення. Але ми повинні розповісти цю історію світу як з точки зору довіри, так і з точки зору цінностей", - сказав Лучіо.

Він зазначив, що Facebook вже почав докладати зусилля, щоб відновити довіру своїх користувачів.

Нещодавно компанія змінила дизайн мобільного додатку і веб-сайту, щоб перейти від відкритого публічного форуму до більш приватної мережі із зашифрованим зв'язком у закритих групах.

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