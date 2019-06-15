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Facebook вдвічі збільшить витрати на рекламу

Субота, 15 червня 2019, 07:06

Компанія Facebook Inc. оголосила, що збільшує свої глобальні витрати на рекламу майже вдвічі, щоб відновити довіру користувачів після того, як її репутація постраждала через помилки у конфіденційності.

Про це заявив керівник з маркетингу Facebook Антоніо Лучіо, передає The Wall Street Journal.

За його словами, компанія збільшить свої рекламні витрати, щоб провести оновлення списку креативних агентств, які займаються кампаніями для таких брендів, як  WhatsApp та Instagram.

"Немає сумнівів, що ми припустилися помилок, і ми перебуваємо у процесі їхнього усунення. Але ми повинні розповісти цю історію світу як з точки зору довіри, так і з точки зору цінностей", - сказав Лучіо.

Він зазначив, що Facebook вже почав докладати зусилля, щоб відновити довіру своїх користувачів.

Нещодавно компанія змінила дизайн мобільного додатку і веб-сайту, щоб перейти від відкритого публічного форуму до більш приватної мережі із зашифрованим зв'язком у закритих групах. 

Нагадаємо:

  • Facebook можуть оштрафувати на 5 млрд доларів за порушення конфіденційності.
  • У березні минулого року навколо Facebook розгорівся скандал, коли стало відомо, що компанія Cambridge Analytica через свій додаток в соцмережі збирала дані користувачів.
  • Припускається, що ці дані могли бути використані в ході виборчої кампанії в США в 2016 році і референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Cambridge Analytica могла отримати дані в цілому 87 млн ​​користувачів соцмережі.
  • Раніше співзасновник Facebook Кріс Х'юз закликав владу США позбавити компанію контролю над Instagram і WhatsApp. Він також закликав створити в США урядовий орган з контролю за технологічним ринком.

"Українська правда" у Threads

Теми: facebook
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