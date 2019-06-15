Facebook увеличит вдвое расходы на рекламу

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Суббота, 15 июня 2019, 07:06

Компания Facebook Inc. объявила, что увеличивает свои глобальные расходы на рекламу почти вдвое, чтобы восстановить доверие пользователей после того, как ее репутация пострадала из-за ошибок в конфиденциальности.

Об этом заявил руководитель по маркетингу Facebook Антонио Лучио, передает The Wall Street Journal.

По его словам, компания увеличит свои рекламные расходы, чтобы провести обновление списка креативных агентств, которые занимаются кампаниями для таких брендов, как WhatsApp и Instagram.

"Нет сомнений, что мы допустили ошибки, и мы находимся в процессе их устранения. Но мы должны рассказать эту историю миру как с точки зрения доверия, так и с точки зрения ценностей", - сказал Лучио.

Он отметил, что Facebook уже начал прилагать усилия, чтобы восстановить доверие своих пользователей.

Недавно компания изменила дизайн мобильного приложения и веб-сайта, чтобы перейти от открытого публичного форума к более частной сети с зашифрованной связью в закрытых группах.

Напомним:

  • Facebook могут оштрафовать на 5 млрд долларов за нарушения конфиденциальности.
  • В марте прошлого года вокруг Facebook разгорелся скандал, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей.
  • Предполагалось, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Cambridge Analytica могла получить данные в целом 87 млн пользователей соцсети.
  • Соснователь Facebook Крис Зьюз призвал власти США лишить компанию контроля над Instagram и WhatsApp. Он также призвал создать в США правительственный орган по контролю за технологическим рынком.

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Темы: facebook


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