У Києві високий рівень забруднення повітря, прогнози невтішні

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Субота, 15 червня 2019, 08:56

У Києві зафіксовано високий рівень шкідливих домішок у приземному шарі повітря, у деяких районах рівень забруднення досяг 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій. 

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 

За прогнозом Гідрометцентру, спекотний характер погоди, поле підвищенного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії та рівень забруднення із тенденцією до подальшого зростання утримаються у Києві до 18 червня.

За даними ДСНС, метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, спостерігаються у Києві з 8 червня.  

"Протягом 12-13 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій в районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ", - зазначили у ДержНС. 

Українська правда

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Теми: Київ екологія ДСНС погода


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