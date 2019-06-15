У Києві високий рівень забруднення повітря, прогнози невтішні

У Києві зафіксовано високий рівень шкідливих домішок у приземному шарі повітря, у деяких районах рівень забруднення досяг 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом Гідрометцентру, спекотний характер погоди, поле підвищенного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії та рівень забруднення із тенденцією до подальшого зростання утримаються у Києві до 18 червня.

За даними ДСНС, метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, спостерігаються у Києві з 8 червня.

"Протягом 12-13 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій в районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ", - зазначили у ДержНС.