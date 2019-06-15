В Киеве высокий уровень загрязнения воздуха, прогнозы неутешительные

В Киеве зафиксирован высокий уровень вредных примесей в приземном слое воздуха, в некоторых районах уровень загрязнения достиг 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу Гидрометцентра, жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии и уровень загрязнения с тенденцией к дальнейшему росту сохранятся в Киеве до 18 июня.

По данным ГСЧС, метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха, наблюдаются в Киеве с 8 июня.

"В течение 12-13 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевская площадей", - отметили в ГосЧС.