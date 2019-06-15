Обвал шахти на Донеччині, де працювали 119 гірників: є загиблий

У шахті "Центральна" ДП "Торецьквугілля" (м.Торецьк, Донецька обл.) стався обвал породи, внаслідок надзвичайної події загинула одна людина.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, у шахті працювало 119 гірників.

Інцидент стався на горизонті 1146 м на дільниці №42 внаслідок раптового викиду вугільно-газової суміші.

"На аварійній ділянці перебувало 2 гірники, один врятувався самостійно. 15 червня о 3:15 знайдено тіло другого гірника, 1983 р.н. Робота шахти призупинена, гірників піднято на поверхню", - повідомили у держслужбі.